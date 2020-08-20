Росконгресс поможет Северной Осетии в привлечении инвестиций и продвижении туризма

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 августа. /ТАСС/. Фонд Росконгресс и Северная Осетия начнут совместную работу над соглашением о сотрудничестве в сфере инвестиций, туризма и предпринимательства. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минэкономразвития республики.

"Мы договорились с Минэкономразвития России работать над продвижением республик СКФО, привлекать на эту площадку международные и межрегиональные мероприятия. Нам кажется, у фонда и Северной Осетии есть большой потенциал в области привлечения инвестиций, продвижения туризма, поддержке малого и среднего бизнеса и экспортеров", - цитирует пресс-служба заместителя директора Фонда Росконгресс Александра Огнева.

По его словам, работа с регионами является для фонда приоритетом. Уже подписано 55 соглашений с субъектами Российской Федерации. Важным направлением является активизация сотрудничества с Северо-Кавказским федеральным округом.

В ближайшее время специалисты фонда посетят Северную Осетию. В план поездки войдут значимые инвестиционные и туристические объекты.

Фонд Росконгресс - социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий. Активно развиваются цифровые проекты Росконгресса. В частности, на платформе RCBusiness представлено около 500 российских и зарубежных компаний. На сервисе можно разместить визитку своей организации, найти коллег и партнеров. Большие перспективы и у инвестиционного портала регионов России, в рамках которого предоставляется актуальная информация по субъектам страны, условиям ведения бизнеса, мерах государственной поддержки. Новым направлением стал совместный с Ростуризмом и АНО "Национальные приоритеты" проект "Куда поехать". Его задача - популяризация внутреннего туризма.