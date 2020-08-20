Макрон подтвердил готовность оказать помощь Навальному и его семье

ПАРИЖ, 20 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил обеспокоенность в связи с госпитализацией Алексея Навального и подтвердил готовность оказать поддержку ему и его семье.

"По поводу Навального: мы обеспокоены и огорчены ситуацией, в которой он оказался, - заявил Макрон в четверг на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. - Информация, которой мы располагаем на данный момент, вызывает крайнюю обеспокоенность, мы продолжим очень пристально следить за ситуацией. Мы с канцлером [Меркель] обсудили это и, очевидно, готовы оказать всю необходимую поддержку Алексею Навальному, его близким, по части медицины, убежища и защиты".

"Разумеется, важно, чтобы стали известны все обстоятельства произошедшего, мы крайне бдительно будем следить за расследованием", - заключил Макрон.

В четверг утром пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш сообщила, что самолет, направлявшийся из Томска в Москву, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо во время полета. Блогер помещен в омскую больницу скорой медицинской помощи. Он находится в коме, получает симптоматическое лечение, точный диагноз устанавливается.