В Симферополе с 24 августа введут подачу воды по графику из-за дефицита

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Симферополь с 24 августа начнут поэтапно переводить на подачу воды жителям по графику из-за летнего дефицита в водохранилищах. Об этом сообщил в эфире телеканала "Крым 24" гендиректор госпредприятия "Вода Крыма" Вадим Баженов.

"В 00:00 с воскресенья на понедельник, 23-24 августа этого года, мы снижаем объем [подачи] воды из водохранилищ на небольшую величину. 31 августа мы уменьшим объем с водохранилищ и подъем на город до 120 тыс. кубов, минус 40 тыс. от сегодняшнего дня, переведем город на "безночную" подачу воды. С 7 сентября мы будем вводить почасовую подачу воды: утро - вечер", - сказал Баженов.

Он уточнил, что после перехода к третьему этапу ограничения водоснабжения вода будет подаваться утром по 2-3 часа и вечером по 3-4 часа.

Глава администрации Симферополя Елена Проценко рассказала в эфире телеканала, что городу уже выделили 27,5 млн рублей на закупку емкостей для воды. Будет организован подвоз воды автоцистернами в жилые районы. "Прорабатывается оповещение жителей депутатским корпусом, подумали о возрастной категории граждан и маломобильной. Будут привлечены волонтеры", - сообщила она.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. При этом текущий год выдался очень засушливым, и вопрос о возможном дефиците воды стоит на повестке дня.