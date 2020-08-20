Ростуризм: Россия может стать первопроходцем арктического туризма на маломерных судах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Россия может стать пионером туризма в Арктике с использованием маломерного флота благодаря таким проектам, как "Большая Арктическая Регата", очередной этап которой завершился в Санкт-Петербурге 19 августа. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову.

"Большая Арктическая Регата" - комплексный многолетний проект, объединяющий гонки на яхтах, научно-исследовательскую экспедицию, культурно-деловые события и путешествие. Big Arctic Race направлена на популяризацию российской Арктики, развитие гражданского использования Северного морского пути и экономики арктических регионов России.

"Отдых на воде - один из самых востребованных видов туризма в мире. В России, несмотря на огромное количество самых разных водоемов, яхтенный туризм пока не развит в достаточной степени. То же самое касается и экотуризма, а также путешествий в Арктике. Проект "Большой Арктической Регаты" призван показать все возможности доступно путешествовать по воде в арктической зоне и наблюдать уникальную природу Севера России. Вместе с туристическими и инфраструктурными возможностями Санкт-Петербурга поездки в Арктику с использованием маломерного флота могут стать популярным туристическим трендом, а Россия - пионером в этой сфере", - процитировали Догузову в пресс-службе.

Как поясняется в сообщении, регата 2020 года прошла по маршруту Санкт-Петербург - Шлиссельбург - Лодейное Поле - Пиндуши - Беломорск -Архангельск - Мурманск - Териберка - Соловки - Беломорканал - Вознесенье - Лодейное Поле - Санкт-Петербург. Она стартовала в начале июля на яхте "Мария", за время похода яхта прошла через пять субъектов России - более 2,3 тыс. миль. Участники похода оценили состояние причальной инфраструктуры для маломерного флота, наметили возможные места швартовок, осмотрели достопримечательности, провели рабочие встречи с бизнесом, представителями органов власти и местного самоуправления, территорий через которые проходил экспедиционный поход.

По результатам проведенных в регионах встреч были достигнуты договоренности о совместной деятельности в сфере развития индустрии водного отдыха на маломерных судах с Ленинградской областью, Республикой Карелия, Архангельской и Мурманской областями. В обобщенном виде результаты экспедиции будут представлены уже в этом году на I Международном туристском Медиаконгрессе в рамках Форума "Доступная Арктика" (Санкт-Петербург), XIХ Общероссийском форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России: реальность 2020 и повестка десятилетия" (Санкт-Петербург).