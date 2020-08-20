Детсады Ульяновской области возобновят работу в обычном режиме с 1 сентября

УЛЬЯНОВСК, 20 августа. /ТАСС/. Ульяновские власти разрешили работу детских садов в обычном режиме с 1 сентября. Соответствующие изменения внес в четверг в указ о режиме повышенной готовности губернатор Сергей Морозов, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Сейчас в детских садах работают дежурные группы.

"С 1 сентября в привычном режиме начнут работать детские сады. Учебный год начнется в очном формате во всех школах и других образовательных организациях", - привели слова Морозова в пресс-службе.

Губернатор отметил, что при этом будут соблюдаться все необходимые меры безопасности. "Это первоочередной вопрос для директоров и заведующих", - процитировали главу региона в пресс-службе.

Морозов добавил, что многих жителей региона беспокоил вопрос по поводу проведения Дня знаний. "Праздник для детей состоится", - уточнил губернатор.

По словам главы региона, с 26 августа в Ульяновской области возобновляется деятельность объектов общественного питания, театров, музеев, библиотек, кинотеатров (кинозалов), фитнес-центров, бассейнов, бань, саун. Все учреждения должны работать при условии неукоснительного соблюдения методических рекомендаций Роспотребнадзора. Кроме того, возобновляются театрально-концертные мероприятия. Зрительные залы можно будет заполнять на 50% в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, эти же правила должны соблюдаться во время спортивных соревнований.

С 26 августа допускается проведение мероприятий в центрах активного долголетия на открытом воздухе, при в каждой группе должно быть не более 10 человек. Все остальные правила и ограничения, установленные на период режима повышенной готовности, в том числе масочно-перчаточный режим, продлены до 25 сентября.

Ситуация в регионе

По данным оперативного штаба региона, в Ульяновской области на 20 августа подтверждено 11 215 случаев коронавируса. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, выздоровело 8 055 человек, умерло 76 пациентов.