Графики подачи воды из-за засухи введут еще в 39 населенных пунктах Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Графики подачи воды из-за засухи вводятся еще в 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов, сообщает в четверг Telegram-канал оперативного штаба Республики Крым

Ранее в четверг в эфире телеканала "Крым 24" гендиректор госпредприятия "Вода Крыма" Вадим Баженов сообщил, что в Симферополе с понедельника 24 августа начнется поэтапный перевод на подачу воды жителям по графику из-за летнего дефицита в водохранилищах.

"Уважаемые жители Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов! В столице Крыма и прилегающих 39 населенных пунктах сложилась непростая ситуация c водообеспечением. Из-за засушливой погоды до критического уровня опустился уровень запасов водохранилищ <...> Принято вынужденное решение о введении поэтапного ограничения водоснабжения", - говорится в сообщении. Как уточняется, ограничения будут введены с 24 августа.

Отмечается, что снижение уровня произошло из-за длительного отсутствия осадков, в результате три водохранилища, из которых осуществляется поставка воды в Симферополь: Симферопольское, Аянское и Партизанское, обмелели.

Сообщается, что в остальных регионах полуострова, в том числе и в курортных, ситуация с водоснабжением стабильна. "В других регионах нашего полуострова ситуация стабильная, и до конца 2020 года никаких коллапсов не предвидится", - приводятся в сообщении слова Баженова.

Как сообщил ТАСС заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Исмет Аблаев, ограничение подачи воды не затронет туристические районы. "ГУП республики Крым "Вода Крыма" вводить графики в прибрежных населенных пунктах не планирует. "Водоканал Южного берега Крыма" также не ограничивает водоснабжение. Это не коснется отдыхающих на полуострове", - сказал Аблаев.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. При этом текущий год выдался очень засушливым, и вопрос о возможном дефиците воды стоит на повестке дня.

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