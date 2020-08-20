Собянин и Дегтярев обсудили развитие городского транспорта в Хабаровском крае

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обсудили развитие общественного транспорта в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщается в Telegram-канале Дегтярева в четверг.

"С мэром Москвы Сергеем Собяниным обсудил развитие городского транспорта Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Меня с первых дней работы в Хабаровском крае удивило состояние автобусов и трамваев в столице края", - написал Дегтярев.

Он добавил, что трамваи в Комсомольске-на-Амуре "просто состарились и умерли". "У моей команды есть четкий план по обновлению подвижного состава и развитию городского транспорта. Будет хорошо", - написал Дегтярев.

Кроме того, на своей странице в Instagram врио губернатора также поблагодарил Собянина за оказанную помощь краю в виде медикаментов и аппаратов ИВЛ, оказанную в рамках борьбы с пандемией коронавируса.