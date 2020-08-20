Детские сады в Оренбуржье возобновляют работу в обычном режиме

ТАСС, 20 августа. Детские сады в Оренбургской области начинают работать в привычном формате. Большая часть дошкольных учреждений откроется 24 августа и 1 сентября, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства региона.

"После последних изменений, внесенных губернатором Денисом Паслером в указ о мерах по противодействию распространению коронавируса, детские сады Оренбуржья возвращаются к работе в штатном режиме. Уже с сегодняшнего дня 48 дошкольных учреждений вернулись к привычной форме работы, еще 67 садов по всему региону откроются завтра и сразу 283 - 24 августа. 1 сентября еще 205 садов примут всех своих воспитанников", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что во всех учреждениях проводятся необходимые мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, дети и сотрудники проходят утренний осмотр медицинским работником.

Ранее из-за пандемии система дошкольного образования региона работала только в режиме дежурных групп. С 30 марта в 23 муниципальных образованиях были открыты 66 дежурных групп в 65 детских садах, к 29 июля функционировали 1 823 дежурные группы в 486 организациях, в них занимались больше 16,5 тыс. детей.

"С большей частью воспитанников воспитатели и узкие специалисты работали с использованием современных мессенджеров и дистанционных образовательных технологий. Педагоги рассылали полезные ссылки, методические рекомендации, наглядный тематический материал, чтобы помочь родителям организовать воспитательный процесс и досуг своих детей", - добавили в правительстве.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в области зарегистрирован 8 981 случай заражения коронавирусом, 7 400 человек выздоровели, еще 69 пациентов умерли. Оренбуржье находится на первом этапе снятия ограничений. Разрешены занятия спортом на улице при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров. Работает ряд предприятий сферы услуг, например, парикмахерские. Введен масочный режим в общественных местах, в транспорте. Открыты все предприятия торговли, но с ограничением по количеству посетителей. С ограничениями работают летние кафе, открыты парки и скверы.