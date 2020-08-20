В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 12. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 710 человек с коронавирусом. На 20 августа в Москве зафиксировано более 255,1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились почти 201,6 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились более 22,4 млн человек, около 787 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 942 106 случаев заражения, выздоровели 755 513 человек, умерли 16 099. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.