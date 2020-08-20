Хуснуллин обсудил с Дегтяревым строительство дорог и проблемы дольщиков в Хабаровском крае

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин встретился с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Как сообщается на странице вице-премьера "ВКонтакте", на встрече обсуждались вопросы строительства жилья и дорог, а также проблемы, связанные с дольщиками в регионе.

"Обсудил развитие Хабаровского края с Михаилом Дегтяревым. В первую очередь, остановились на строительстве жилья и дорог, врио губернатора отметил, что готов ускоренными темпами выполнить программу дорожного строительства. Отдельно остановились на проблеме дольщиков. Регион готов оперативно предоставлять всю документацию по домам для проведения набсоветов. Готовы рассматривать запросы края", - сказано в сообщении.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин, обсудив с Дегтяревым в Благовещенске реализацию в регионе инфраструктурных проектов, поддержал проект реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в Хабаровском крае. Премьер дал поручение начать работу в следующем году, а в 2022 году завершить ее. Расстояние между Ванино и Советской Гаванью составляет 40 км, дорога между ними капитально не ремонтировалась. Покрытие повредили грузовики, которые возят из Ванино лес и уголь.

Что касается проблем дольщиков Хабаровского края, то их, сообщал ранее Дегтярев, можно решить за год. Ранее врио губернатора поставил задачу решить вопрос с долго строящимися объектами в регионе. По его оценкам, на завершение их строительства понадобится около 22 млрд рублей, всего в Хабаровском крае квартир ждут более 1,4 тыс. дольщиков. Регион работает над вводом в эксплуатацию проблемных домов: с 2018 года жилье смогли получить более 1,1 тыс. обманутых дольщиков.