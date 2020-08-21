Поэт Юрий Энтин рассказал, как отметит 85-летие

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Советский и российский поэт Юрий Энтин, автор слов песни "Луч солнца золотого", отметит 85-й день рождения в доме отдыха с женой. Энтин готовит для читателей масштабное "самопоздравление" в соцсетях, сообщил поэт в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Завтра утром просыпаюсь дома и через несколько часов уезжаю в дом отдыха, чтобы спрятаться вдвоем с женой. Хочу там провести три дня. Самое главное - я подготовил самопоздравление. В 10 утра в Facebook будет выложено "самопоздравление": начинаю и заканчиваю я, а поздравлять меня будут самые близкие", - рассказал Энтин.

Юрий Энтин планирует в течение года выкладывать видео о своей творческой деятельности. "В течение целого года до 21 августа 2021 года раз в пять дней, с разными рубриками буду выходить в Facebook и отчитываться о 60 годах своей работы, потому что люди знают очень малую часть", - поделился он. В планах - выступление в Консерватории 13 сентября с новой сказкой, которая будет иллюстрирована артистами, балетом и хором.

Энтин признался, что не считает себя детским поэтом. "Эдуард Успенский единственный правильно сказал, что Энтин никогда для детей не писал, он писал для взрослых, но настолько прозрачно, ясно, образно и понятно, что это стало достоянием детей", - поделился он.

О поэте

Юрий Энтин родился 21 августа 1935 года в Москве. Известен как автор стихов к песням из многих кинофильмов и анимационных фильмов: "Приключения Буратино", "31 июня", "Приключения Электроника", "Достояние республики", "Гостья из будущего", "Бременские музыканты", "Летучий корабль", "Ну, погоди!", "Незнайка с нашего двора". Музыку к песням писали Геннадий Гладков, Алексей Рыбников, Владимир Шаинский, Давид Тухманов, Максим Дунаевский, Марк Минков, Евгений Крылатов. В течение нескольких лет Юрий Энтин был автором и ведущим популярной детской передачи "Чунга-Чанга".