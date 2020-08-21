{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

У американского сенатора-республиканца диагностирован коронавирус

Накануне Билл Кэссиди узнал, что контактировал с человеком, у которого была выявлена инфекция

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Американский сенатор-республиканец Билл Кэссиди (от штата Луизиана) заразился коронавирусом. Об этом сообщается в четверг на сайте законодателя.

Как отмечается в сообщении, накануне Кэссиди узнал, что контактировал с человеком, у которого был выявлен коронавирус. "Сегодня сенатор Билл Кэссиди прошел тест на COVID-19. Результат этого теста оказался положительным", - говорится в сообщении.

"Я строго следую рекомендациям наших экспертов в области медицины и настоятельно рекомендую всем делать то же самое", - заявил Кэссиди, слова которого приводятся в сообщении.

Как отмечает телекомпания СNBC, Кэссиди - второй американский сенатор, у которого с начала пандемии был диагностирован коронавирус. В Палате представителей, по данным телекомпании, коронавирус к настоящему моменту был выявлен по меньшей мере у девяти законодателей.

Теги
СШАПандемия COVID-19
В Андалусии из-за вспышки вируса лихорадки Западного Нила умер первый пациент
Отмечается, что чаще всего переносчиками заболевания являются комары
Читать полностью