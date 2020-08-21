Трамп во время поездки в Пенсильванию решил заехать за пиццей

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг во время поездки в штат Пенсильвания решил сделать внеплановую остановку в одной из местных пиццерий. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

"Он покинул свой автомобиль, встреченный аплодисментами ожидающей толпы. Президент поприветствовал сотрудников [заведения] и вышел с пиццей", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-пул, американский президент заявил, что хотел заехать в это место, "потому что они делают отличную пиццу".