Трамп во время поездки в Пенсильванию решил заехать за пиццей

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг во время поездки в штат Пенсильвания решил сделать внеплановую остановку в одной из местных пиццерий. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.
"Он покинул свой автомобиль, встреченный аплодисментами ожидающей толпы. Президент поприветствовал сотрудников [заведения] и вышел с пиццей", - говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-пул, американский президент заявил, что хотел заехать в это место, "потому что они делают отличную пиццу".
@POTUS shows off his pizza at Arcaro and Genell Takeaway Kitchen pic.twitter.com/ONlsjl3M9p— Patriot Transition Voice #Transition2Greatness (@bvoice_p) August 20, 2020