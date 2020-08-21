В Германии заявили о готовности отправить самолет за Навальным уже ночью

БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Самолет из Германии готов вылететь за Алексеем Навальным уже ближайшей ночью. Об этом сообщила в четверг немецкая газета Bild со ссылкой на правозащитников.

"Самолет со специалистами по пациентам, которые находятся в коме, вылетает сегодня ночью. Если Навальный будет рано утром будет транспортабелен, то самолет немедленно полетит в Берлин", - приводит издание слова одного из правозащитников.

В четверг утром пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо во время полета. Навального увезли в больницу скорой медицинской помощи Омска. Он находится в коме, получает симптоматическое лечение, точный диагноз устанавливается.