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Госпитализация Алексея Навального

В Германии заявили о готовности отправить самолет за Навальным уже ночью

Сейчас Навальный находится в коме, его точный диагноз устанавливается
Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1, куда был доставлен Алексей Навальный Евгений Софийчук/ТАСС
Описание
Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1, куда был доставлен Алексей Навальный
© Евгений Софийчук/ТАСС

БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Самолет из Германии готов вылететь за Алексеем Навальным уже ближайшей ночью. Об этом сообщила в четверг немецкая газета Bild со ссылкой на правозащитников.

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"Самолет со специалистами по пациентам, которые находятся в коме, вылетает сегодня ночью. Если Навальный будет рано утром будет транспортабелен, то самолет немедленно полетит в Берлин", - приводит издание слова одного из правозащитников.

В четверг утром пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо во время полета. Навального увезли в больницу скорой медицинской помощи Омска. Он находится в коме, получает симптоматическое лечение, точный диагноз устанавливается.

Теги
ГерманияРоссияГоспитализация Алексея Навального
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