Россия отправит в Мексику 2 тыс. доз вакцины от коронавируса для испытаний

МЕХИКО, 21 августа. /ТАСС/. Мексика получит от России две тысячи доз вакцины от коронавируса "Спутник V" для проведения третьего этапа клинических исследований. Об этом заявил в четверг глава МИД латиноамериканской страны Марсело Эбрард, сообщила газета El Universal .

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Мы вели с ними (российскими властями - прим. ТАСС) переговоры уже некоторое время, и вчера Мексике было предложено получить как минимум две тысячи доз вакцины, чтобы <...> начать испытывать ее здесь, что можно считать очень хорошей новостью", - сказал министр.

Ожидается, что исследования начнутся уже в сентябре.

В среду в Мехико прошла встреча Эбрарда и посла России в Мексике Виктора Коронелли. "Мы обсудили вакцину "Спутник V", - написал глава внешнеполитического ведомства в Twitter. - Я выразил заинтересованность в проведении третьей фазы [исследований], чтобы вакцина как можно раньше появилась в Мексике". Ранее на текущей неделе президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что готов лично испытать российскую вакцину при условии ее эффективности.