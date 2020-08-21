"Ъ": Минкомсвязь разработает систему учета и оповещения иностранцев в России

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ займется разработкой платформы учета и оповещения мигрантов в России. Об этом в пятницу сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на проект приказа.

"Предполагается, что в рамках платформы будет создана единая база данных иностранных граждан, а ведомства смогут обмениваться между собой сведениями для предоставления иностранцам госуслуг в электронном виде. Мигранты смогут пользоваться системой через мобильное приложение с личным кабинетом, доступ к нему будет открыт даже с территории другой страны," - поясняет издание.

"Коммерсантъ" отмечает, что ранее разработкой платформы занималось МВД, однако теперь, поскольку система должна быть интегрирована с порталом госуслуг, создание было перепоручено Минкомсвязи. В рабочую группу должны войти МВД, МИД и Минтруд. "Система учета и оповещения иностранных граждан" создается в ходе мероприятий по реализации миграционной политики государства на 2020-2022 годы.

На момент публикации в министерствах не ответили на запрос "Коммерсанта", в Минкомсвязи отказались от комментариев.