Стали известны самые популярные туристические направления в бархатный сезон у россиян

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские путешественники для отдыха в сентябре и первой половине октября чаще всего приобретают билеты на рейсы Москва - Симферополь и на поезда из столицы в Санкт-Петербург. К такому выводу пришли эксперты сервиса поездок и путешествий Туту.ру (ТАСС ознакомился с результатами исследования).

В десятку популярных в бархатный сезон авианаправлений входят в основном востребованные морские курорты - на первом месте Симферополь, далее следуют Сочи и Анапа. Направление Москва - Анапа в этом году вошло в тройку лидеров, обойдя направление Санкт-Петербург - Симферополь. Эксперты Туту.ру отмечают, что у путешественников из Москвы по сравнению с прошлым годом вырос интерес к Геленджику, доля бронирований в Геленджик и Анапу выросла более, чем в полтора раза. Немного снизилась доля направления Москва - Минеральные Воды. При этом из рейтинга выпали рейсы Москва - Краснодар и Санкт-Петербург - Краснодар, хотя прошлой осенью они были на девятом и 10 местах соответственно.

Летать стало дешевле

Добраться до морских курортов в бархатный сезон в этом году оказалось дешевле, чем в прошлом, говорится в исследовании. Меньше всего упали в цене билеты на самолет в Крым: средние чеки в Симферополь из Москвы и Санкт-Петербурга сократились на 10-11%. Если в прошлом году билеты туда-обратно из Москвы стоили 10 861 рубль, то в этом - 9 621 рубль. Из Санкт-Петербурга в Симферополь в прошлом году средний чек был 15 035 рублей, а в этот бархатный сезон - 13 570 рублей. Более заметное снижение наблюдается для билетов в Анапу. Средний чек в этот город из Москвы упал на 29%, а из Санкт-Петербурга - на 23%. Больше всего подешевели билеты из Москвы в Геленджик - на 31%. Самые доступные билеты из Москвы на сентябрь и первую половину октября среди популярных направлений - в Калининград. Средний чек по этому направлению составляет 7 127 рублей, это на 12% меньше, чем годом ранее.

Магистраль к морю

Первое место в рейтинге популярных направлений для поездки на поезде занял маршрут Москва - Санкт-Петербург, как и год назад, но его доля заметно снизилась по сравнению с прошлым годом: с 10,1% до 7,7%. Средний чек по этому направлению сократился на 6%: с 2 559 до 2 401 рубля за билет в одну сторону. Новичком в списке стали поезд Москва - Симферополь, маршрут занял третье место. Средний чек по этому направлению составил 5 961 рубль в одну сторону.

Средний чек за железнодорожные билеты в Анапу из Москвы, которые на втором месте по популярности, вырос на 12%: с 4 229 до 4 752 рублей в одну сторону. В этом плане Анапа - самый доступный из востребованных курортов Краснодарского края. Билеты в Сочи стали дороже в среднем на 24%, рост среднего чека здесь - с 5 937 до 7 388 рублей. Билеты в Лазаревское подорожали на 20% - с 4 826 до 5 787 рублей. До Адлера стало доехать дороже на 17%, цены выросли с 5 351 до 6 273 рублей.

Россияне также планируют в бархатный сезон отправиться в Нижний Новгород и Казань, но доля этих городов в общем количестве забронированных билетов сократилась. Заметно снизилась популярность направления Москва - Белгород: в прошлом году оно было на девятом месте, а в этом - упало на 21 строчку, доля направления снизилась вдвое.

Автобусы сохранили популярность

Самое популярное автобусное направление в сентябре и начале октября - Москва - Ростов-на-Дону, причем оно поднялось в лидеры с четвертого места. На втором месте автобусный маршрут Санкт-Петербург - Старая Русса, и он тоже укрепил свои позиции по сравнению с прошлым годом. Но рекордсменом можно назвать направление Москва - Таганрог: оно поднялось с 24 места в прошлом году сразу на третью строчку, а доля направления выросла в три раза.

Традиционный лидер автобусного рейтинга Москва - Санкт-Петербург теперь располагается лишь на 12 месте. Автобусное направление Москва - Анапа опустилось с восьмого места на 25, Москва - Симферополь - со второго места на 28, а Москва - Феодосия - с третьего на 33.