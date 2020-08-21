Трамп заявил о намерении воспользоваться американской вакциной от коронавируса

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп планирует сделать себе прививку от COVID-19 - заболевания, вызываемого новым коронавирусом, если будет доказана эффективность предназначенной для этого американской вакцины. Глава администрации США подтвердил это в четверг в интервью телекомпании Fox.

Ведущий Шон Хэннити спросил у президента, сделал ли бы он сам эту прививку в случае получения американскими медиками данных о надежности вакцины. "Сделал бы. У меня никакой проблемы с этим не было бы", - ответил Трамп.

При этом он в очередной раз заверил, что специалисты США приближаются к завершению создания этой вакцины. "Скажу вам, что мы очень близки. Мы находимся на третьем этапе испытаний. На годы опережаем график", - заявил глава Белого дома.

"Думаю, у нас будут очень хорошие новости очень скоро", - добавил Трамп, имея в виду разработку вакцины.

Власти США ранее предоставили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Также вашингтонская администрация направила на эти цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн - фармацевтической компании Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация США инвестировала в эти проекты $12 млрд.