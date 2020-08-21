В Иркутской области число заразившихся коронавирусом превысило 16 тыс. человек

ИРКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Иркутской области превысило 16 тыс. человек, сообщил в пятницу региональный оперативный штаб по недопущению распространения инфекции.

"16 086 подтвержденных случаев заболевания. 105 человек прирост за сутки", - говорится в сообщении оперштаба.

За время пандемии в регионе выздоровели 13 495 человек, умерли 178. Иркутская область остается на первом месте в Сибирском федеральном округе по распространению инфекции.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приангарья Игорь Кобзев ранее сообщал ТАСС, что ситуация с инфицированием коронавирусом в Иркутской области начала стабилизироваться. Если в июне ежедневный прирост заразившихся составлял 200 и более человек, то сейчас этот показатель снижается.

С 14 мая в регионе начали снимать ограничения. Уже разрешили работу бань, стоматологических кабинетов, фитнес-центров, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, непродовольственных магазинов площадью не более 400 кв. м, а также гостиниц, туристических баз и летних кафе. С 1 августа власти разрешили открыться заведениям общепита, а с 18 августа - кинотеатрам. Они должны соблюдать все меры безопасности, в том числе следовать требованию о наполняемости помещений не более чем на 50%.