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Пандемия COVID-19

В Комсомольске-на-Амуре зафиксировали вспышку коронавируса в интернате для престарелых

В настоящее время там организовали медицинское наблюдение, термометрию и врачебный осмотр всех постояльцев

ХАБАРОВСК, 21 августа. /ТАСС/. Медики выявили коронавирусную инфекцию среди постояльцев дома-интерната для престарелых в Комсомольске-на-Амуре, 75 человек госпитализировали. Об этом сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

"По итогам тестирования на новую коронавирусную инфекцию выявлены положительные результаты среди постояльцев Комсомольского-на-Амуре дома-интерната для престарелых и инвалидов. В Городскую больницу №2 по состоянию на 10:00 утра сегодня госпитализировано 75 постояльцев с признаками ОРВИ", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, у этих 75 человек подтвердился коронавирус.

В настоящее время в интернате организовали медицинское наблюдение, термометрию и врачебный осмотр всех постояльцев. "Работа сотрудников осуществляется с учетом зонирования, исключающего их контакт с персоналом в других зонах. Организовано питание в комнатах, введен масочный режим", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов в интернате хватает. На месте работу координирует руководство министерства социальной защиты населения края и министерства здравоохранения края. В Комсомольск-на-Амуре направили главного инфекциониста края Анну Кузнецову.

Теги
РоссияХабаровский крайПандемия COVID-19
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