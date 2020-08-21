Reuters: данные об испытаниях вакцины от COVID-19 в США могут стать доступны в октябре

ТАСС, 21 августа. Руководитель Центра биологических оценок и исследований (CBER) США Питер Маркс предположил, что данные о ходе испытаний вакцины от коронавируса могут стать доступны для интерпретации уже в октябре. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters .

По словам Маркса, набор добровольцев для исследований прошел успешно и, возможно, собранные в ходе испытаний результаты можно будет подвергнуть обсуждению в октябре. Агентство отмечает, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), подразделением которого является CBER, назначило встречу сторонних экспертов консультативного комитета по этому вопросу на 22 октября.

Как информирует Reuters, ряд ученых, представителей отрасли здравоохранения и законодателей опасаются возможного давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа на FDA для регистрации вакцины до президентских выборов в ноябре. При этом Маркс заявил, что не сталкивался с политическим давлением. Он также подчеркнул, что регулятор при утверждении вакцины намерен руководствоваться научными принципами.

Как сообщили источники Reuters, в ходе телефонной конференции с представителями правительства на прошлой неделе глава CBER пообещал уйти в отставку, в случае если Белый дом утвердит вакцину в отсутствие достаточных доказательств ее безопасности и эффективности. Позже в беседе с агентством Маркс подтвердил эту информацию.

12 августа газета The Washington Post информировала, что FDA, по словам главы регулятора Стивена Хана, разрешит использование американской вакцины от нового коронавируса только тогда, когда будет доказана ее безопасность. Издание указало, что, вероятно, в ближайшие несколько месяцев Питер Маркс должен будет принять решение о том, достаточно ли эффективна и безопасна та или иная американская вакцина.

Разработка вакцины в США

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно выражал надежду на то, что вакцина от коронавируса может стать доступна в США до конца этого года. На прошлой неделе в интервью радиостанции WTAM (город Кливленд, штат Огайо) глава Белого дома заявил, что американская вакцина от нового коронавируса может быть готова ко дню всеобщих выборов в США, 3 ноября.

В свою очередь газета The New York Times во вторник сообщила, что некоторые американские специалисты опасаются, что американский лидер в свете регистрации вакцины от коронавируса в РФ будет добиваться одобрения в Соединенных Штатах аналогичного препарата, но без должных проверок. По мнению опрошенных изданием специалистов, Трамп может почувствовать необходимость "вступить в соперничество" и "спешно представить собственную вакцину до полного завершения ее испытаний".

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне и июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.