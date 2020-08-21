Между Сахалином и Курилами запустили дополнительные авиарейсы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Первый дополнительный самолет по направлению Южно-Сахалинск - Курильск (Курильские острова, Сахалинская область) отправился в рейс в пятницу в 11:00 (03:00 мск). Об этом сообщили ТАСС в сахалинском международном аэропорту.

Ранее областные власти сообщали журналистам о том, что с конца августа и до середины сентября количество авиарейсов по направлению Сахалин - Курилы увеличат по распоряжению губернатора региона Валерия Лимаренко. Решение приняли в связи с тем, что в этот период ежегодно пассажиропоток по этому маршруту увеличивается.

"Дополнительные рейсы начали действовать с сегодняшнего дня. Первый дополнительный самолет до Курильска осуществил рейс", - сообщил собеседник агентства. Ранним утром в Курильск вылетел еще один самолет, запланированный по основному расписанию. Еще один рейс по расписанию запланировали на вечер.

Авиасообщение между Сахалином и Курилами ежедневно выполняет авиакомпания "Аврора". На сегодня организовали дополнительный рейс только до Курильска. Дополнительные рейсы из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск запустят 22, 23, 24, 26, 29, 30 и 31 августа, а также 1, 3, 8, 10 и 15 сентября. По направлению Южно-Сахалинск - Курильск - 23, 24, 26, 28, 30, 31 августа, а также 3, 7, 10 и 14 сентября. Их также выполняет "Аврора".

Как сообщили журналистам в авиакомпании, тариф в одну сторону из Южно-Сахалинска в Курильск или Южно-Курильск составляет 5 950 рублей.