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Госпитализация Алексея Навального
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Консилиум врачей собрался для принятия решения о транспортировке Навального

Окончательное решение будет принято после его осмотра

ОМСК, 21 августа. /ТАСС/. Консилиум врачей, в состав которого вошли прибывшие в Омск московские специалисты, собрался для принятия решения о возможности транспортировки находящегося в коме Алексея Навального, который госпитализирован в омской больнице скорой медицинской помощи №1. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минздрава Омской области.

"Просто так перевезти его мы не можем. Для этого был создан консилиум врачей, приехали специалисты из Москвы, которые его осматривают. И после осмотра они примут какое-то решение - транспортабелен он или нет", - сказал представитель Минздрава региона.

В региональном Минздраве сообщили, что состояние Навального не изменилось - он по-прежнему в стабильно тяжелом состоянии и находится в коме.

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РоссияГоспитализация Алексея Навального
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