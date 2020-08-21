Пять самолетов, следовавших в Тюмень, сели в Екатеринбурге из-за плохой погоды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Пять рейсов, следовавших в Тюмень, совершили в пятницу посадку в Екатеринбурге из-за сложных метеоусловий в пункте назначения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.

"Из-за сложных метеоусловий в Тюмени пять рейсов прибыло в аэропорт Кольцово на запасной аэродром. Это рейсы FV-6451 из Санкт-Петербурга, DP-321 из Сочи, UT-453 из Москвы, А4-333 из Краснодара и U6-321 из Москвы", - сказали в пресс-службе.

В аэропорту уточнили, что пассажиров разместили в зоне ожидания вылетов, им помогают представители авиакомпаний. "Аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов", - добавили там.

По данным синоптиков, утром 21 августа в отдельных районах Тюменской области наблюдается туман. Температура воздуха - плюс 12 градусов.