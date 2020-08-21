Сахалинская международная конференция о Второй мировой войне впервые пройдет онлайн

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Третья международная научная конференция "Уроки Второй мировой войны и современность", ранее объединявшая на одной площадке в Южно-Сахалинске историков разных стран мира, в связи с пандемией впервые пройдет 2-4 сентября в онлайн-формате. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Конференция впервые пройдет в дистанционном формате. Для этого создан интернет-портал lessonsofwar.ru, на котором научные дискуссии участников будут проходить в дистанционном режиме. Участники пленарного заседания выступят онлайн. Видеозаписи всех докладов, представленных на пленарном и секционных заседаниях, будут размещены на интернет-портале конференции, куда будут поступать вопросы докладчикам. Материалы конференции на интернет-ресурсе будут доступны пользователям и после завершения работы конференции", - говорится в сообщении.

Конференция проходит под патронатом правительства Сахалинской области. В ней в этом году примут участие более 50 ученых из России, Японии, Южной Кореи, Вьетнама и других стран. Мероприятие посвятят глобальным военным конфликтам середины ХХ века и приурочат к 75-летию окончания Второй мировой войны.

Ученые обсудят актуальные проблемы изучения Великой Отечественной войны и Второй мировой войны: их место в контексте мировой истории, особенности боевых действий на фронтах, положение в тылу воюющих стран, влияние войн на общество, уроки войны для современного мира.

"Уверена, что интернет-портал конференции привлечет большую аудиторию и станет широкой площадкой для обмена мнениями ученых из разных стран", - приводят в сообщении слова министра культуры и архивного дела Сахалинской области Нонны Лаврик.

Президент РФ Владимир Путин в конце апреля подписал закон о Дне окончания Второй мировой войны. С инициативой повысить статус 3 сентября от памятной даты до Дня воинской славы выступили губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, сенаторы от региона, сахалинские депутаты и общественники. Президент также объявил 2020 год Годом памяти и славы.