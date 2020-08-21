Bild: самолет для возможной транспортировки Навального в ФРГ вылетел из Нюрнберга

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Германская сторона направила минувшей ночью самолет для того, чтобы перевезти российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в реанимации одной из омских больниц, на лечение в ФРГ. Об этом сообщила в пятницу газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, самолет со специалистами вылетел в Омск в 03:11 (04:11 мск) из Нюрнберга. Как пишет газета, Навального могут доставить в Берлин уже сегодня в середине дня или ранним вечером.

Организатором рейса выступил правозащитный фонд Cinema for Peace. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия готова оказать медицинскую помощь Навальному. Германские СМИ сообщали о том, что принять Алексея Навального согласилась известная берлинская клиника Charite.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль будет содействовать переводу Навального в зарубежную клинику в случае соответствующего обращения. Он отметил, что "многие граждане России, хотя в эти дни и закрыты границы (из-за пандемии коронавируса), выезжают на лечение".