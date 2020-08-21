Индия запросила данные о российской вакцине от коронавируса

ТАСС, 21 августа. Индия запросила у России данные об эффективности и безопасности вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V". Об этом в пятницу сообщил газете The Hindu официальный представитель индийского МИД Анураг Шривастава.

"Данные необходимы индийской Национальной экспертной группе по изучению вакцин от COVID-19 для оценки российского и других препаратов от коронавируса с целью дальнейшего партнерства наших компаний с их создателями и производителями", - сказал дипломат.

"Цель [экспертной] группы состоит в том, чтобы держать Индию в авангарде любых текущих глобальных усилий по инновациям, подготовке, производству и запуску потенциальных вакцин для борьбы с пандемией COVID-19 как в нашей стране, так и во всем мире", - подчеркнул Шривастава.

Ранее на этой неделе посольство Индии в РФ сообщило об установлении контактов с российскими разработчиками "Спутника V" для получения данных о безопасности и эффективности этой вакцины. Источники в МИД уточнили, что сведения об этой вакцине и ее испытаниях в России необходимы индийским регулирующим органам для решения о проведении ее тестирования в Индии, они будут предшествовать использованию препарата.

В настоящее время в индийских медучреждениях на клинических испытаниях находятся образцы вакцин против COVID-19, разрабатываемых британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и американской Moderna-NIAID. Экспертная группа в понедельник рекомендовала правительству Индии рассмотреть вопрос о возможных закупках этих препаратов.