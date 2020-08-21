Новую группу российских детей готовят к вывозу из Сирии

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Новую группу российских детей готовят к вывозу на родину из сирийских лагерей. Об этом сообщила ТАСС в пятницу уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

"Сейчас собирается новая группа детей уже непосредственно из лагерей. Когда прибудем в лагерь Аль-Холь, узнаем, сколько их будет. Наш акцент в следующий выезд будет на больных детях, потому что их состояние критическое, это нужно делать срочно, как можно скорее. Поэтому Минобороны и все коллеги ведут форсированную работу и руководство лагеря пошло навстречу, чтобы как можно быстрее собрать детей", - сказала Кузнецова.

Возвращение на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. В 2017 году при аппарате детского омбудсмена была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий.