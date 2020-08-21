Пресс-секретарь Навального сообщила, что он пока нетранспортабелен

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Алексея Навального пока нельзя транспортировать из-за его нестабильного состояния. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш со ссылкой на главврача больницы в пятницу.

"Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное", - написала она в Twitter. Ярмыш добавила, что решения родственников для его перевозки для врачей недостаточно.

В четверг утром пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо во время полета. Он госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи Омска. Навальный находится в коме. Сообщалось, что он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.