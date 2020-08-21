Врачи сообщили, что состояние Навального улучшилось, но не позволяет транспортировать его

ОМСК, 21 августа. /ТАСС/. Состояние впавшего в кому Алексея Навального улучшилось, но остается недостаточно стабильным. Консилиум врачей пришел к выводу, что его пока нельзя вывозить из омской больницы, чтобы доставить на лечение в Германию, сообщил журналистам в пятницу главный врач больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1), где находится Навальный, Александр Мураховский.

"Состояние за ночь несколько улучшилось, но все равно четкой стабильности мы добиться пока не можем. По транспортировке, как считает консилиум, вопрос пока преждевременный. Необходимо добиться полной стабилизации пациента", - сказал Мураховский.

По словам главврача, исследования, необходимые для определения диагноза Навального займут еще около двух суток.

"[Исследования] продолжаются, они будут идти еще порядка двух суток", - сказал он.