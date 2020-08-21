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Госпитализация Алексея Навального
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Врачи сообщили, что состояние Навального улучшилось, но не позволяет транспортировать его

Необходимо добиться полной стабилизации пациента, пояснил главный врач омской больницы скорой медицинской помощи Александр Мураховский
Здание больницы в Омске, где находится Алексей Навальный Алексей Петров/ТАСС
Описание
Здание больницы в Омске, где находится Алексей Навальный
© Алексей Петров/ТАСС

ОМСК, 21 августа. /ТАСС/. Состояние впавшего в кому Алексея Навального улучшилось, но остается недостаточно стабильным. Консилиум врачей пришел к выводу, что его пока нельзя вывозить из омской больницы, чтобы доставить на лечение в Германию, сообщил журналистам в пятницу главный врач больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1), где находится Навальный, Александр Мураховский.

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"Состояние за ночь несколько улучшилось, но все равно четкой стабильности мы добиться пока не можем. По транспортировке, как считает консилиум, вопрос пока преждевременный. Необходимо добиться полной стабилизации пациента", - сказал Мураховский.

По словам главврача, исследования, необходимые для определения диагноза Навального займут еще около двух суток.

"[Исследования] продолжаются, они будут идти еще порядка двух суток", - сказал он.

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РоссияОмская областьГоспитализация Алексея Навального
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