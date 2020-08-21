Премьер Эстонии признал проблему неравенства прав русскоговорящих жителей

ТАЛЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Проблема разных прав для эстоноговорящих и русскоговорящих жителей в Эстонии существует. Это признал в пятницу премьер-министр Юри Ратас.

"Я считаю, что постановка темы [разных прав для эстонцев и русских] очень правильна, - заявил он газете Postimees. - Возможно, мы не всегда хотели слушать это, могут ли люди с русским и эстонским родным языком, будучи гражданами Эстонии, действовать совершенно как равные. Я в этом смысле считаю, что нет разницы, какой у гражданина Эстонии родной язык, откуда он и мужчина он или женщина".

Накануне эстонский хореограф Света Григорьева на приеме у президента Эстонии Керсти Кальюлайд по случаю восстановления независимости республики раскритиковала неравенство в этой балтийской стране. "Эстония очень далека от государства, в котором воспитанная простыми рабочими и работающая продавцом девушка может стать премьер-министром, а тем более президентом, - заявила она. - Особенно если ее зовут Маша, Вера или Света".

По оценке Минфина Эстонии, в настоящее время неэстонцы составляют 10,8% госслужащих страны - в основном это русские, а также финны, украинцы и белорусы. Больше всего неэстонцев служит в сфере внутренней безопасности. Среди руководителей учреждений госсектора неэстонцы составляют лишь 4,1%, среди руководителей высшего звена - 6%, среднего звена - 10,3%.

Ведомство еще в ноябре выпустило рекомендацию при найме людей в органы государственной власти уделять больше внимания кандидатам других национальностей. Для этого следует оповещать представителей нацменьшинств по информационным каналам, которые те предпочитают, а также активнее брать на практику неэстонцев в возрасте 19-25 лет, чтобы затем они смелее выдвигали свои кандидатуры на государственные должности.