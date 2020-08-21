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Госпитализация Алексея Навального

Самолет для возможной транспортировки Навального в Германию совершил посадку в Омске

Организатором рейса выступил правозащитный фонд "Кино во имя мира"

ОМСК, 21 августа. /ТАСС/. Самолет для возможной транспортировки блогера Алексея Навального на лечение в Германию совершил посадку в омском аэропорту, свидетельствуют данные портала Flightradar.

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Самолет вылетел в Омск в 3:11 (04:11 мск) из Нюрберга. Организатором рейса выступил правозащитный фонд "Кино во имя мира".

Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский, где находится Навальный, ранее в пятницу сообщил, что консилиум врачей пришел к выводу о невозможности его транспортировки за рубеж. По словам главврача, состояние впавшего в кому Навального улучшилось, но остается недостаточно стабильным.

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ГерманияРоссияОмская областьГоспитализация Алексея Навального
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