МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам летнего образовательного форума "Рубеж". Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Уверен, насыщенная программа форума, включающая лекции, мастер-классы, содержательные дискуссии с представителями государственных и общественных организаций, известными политиками и журналистами, поможет вам повысить свой профессиональный уровень, получить уникальный опыт командной работы и ценные практические навыки, обменяться с товарищами интересными планами и идеями", - отметил глава государства.

Путин добавил, что нынешний форум нацелен на укрепление сплоченной команды "Молодежки ОНФ", которая объединяет энергичных, творческих молодых людей, стремящихся изменить жизнь в своих регионах к лучшему, активно участвовать в реализации молодежных инициатив и проектов.

Молодежный форум "Рубеж" проходит в Калужской области 20-28 августа. Организатором мероприятия является "Молодежка Общероссийского народного фронта".