В Магаданской области выпал снег

ТАСС, 21 августа. Первый снег выпал в пятницу в некоторых районах Магаданской области. Ожидается, что вместе с ним в регионе до весны установится устойчивый снежный покров, сообщили ТАСС в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

Ранее спасатели объявили на пятницу экстренное предупреждение в девяти районах Магаданской области. Синоптики прогнозировали сильные дожди с возможным снегом и штормовой ветер.

"Лето закончилось. Выпал снег. Сегодня и завтра также ожидается мокрый снег с дождем. Ожидается, что этот снег до зимы уже не будет таять", - сообщил собеседник агентства.

По информации синоптиков, в область движется поток холодного воздуха. В связи с этим температура идет на понижение. Снег на возвышенностях будет лежать уже до самой весны. В населенных пунктах дневная температура воздуха пока еще не будет отрицательной, поэтому там снег постепенно начнет сходить.

Сейчас в Магаданской области местами идет дождь, местами - снег. Температура воздуха в регионе держится на отметках от плюс 12 до ноля градусов в зависимости от районов.