На Украине число инфицированных коронавирусом превысило 100 тыс.

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом на Украине с начала пандемии превысило 100 тыс. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"На Украине уже 100 643 случая [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19. За минувшие сутки заразились еще 2 106 человек", - говорится в сообщении.

По данным СНБО, число выздоровевших составило 51 078, более 2,1 тыс. пациентов умерли, в том числе 23 за минувшие сутки.

Наиболее сложная эпидемическая ситуация сложилась во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской и Харьковской областях, а также в Киеве. Последние несколько недель ситуация с коронавирусом на Украине ухудшается, растет количество заразившихся. В четверг в стране впервые было выявлено более 2 тыс. инфицированных за день.

Первый случай заражения коронавирусом на Украине выявлен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. С 1 августа вступили в действие новые правила адаптивного карантина: украинские регионы поделены на четыре зоны, в которых в зависимости от эпидемической ситуации действуют разные ограничения.