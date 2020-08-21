Под наблюдением из-за коронавируса остается 222,3 тыс. россиян

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Более 222 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 222 304 человека", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего проведено более 33,8 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 304 тыс. исследований.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 942 106 случаев заражения, выздоровели 755 513 человек, умерли 16 099. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.