Вузы Волгоградской области с 1 сентября начнут работу в смешанном формате

ВОЛГОГРАД, 21 августа. /ТАСС/. Работа всех вузов Волгоградской области с 1 сентября начнется в смешанном формате, лекции будут проходить дистанционно, практические занятия - в очном формате в индивидуальных помещениях. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

"Все вузы региона с первого сентября переходят на смешанный формат организации учебного процесса: лекции пройдут дистанционно, для проведения лабораторных и практических занятий в очном формате для групп студентов будут выделены индивидуальные помещения. Чтобы минимизировать контакты, скорректируют учебные расписания. При входе в общежития и учебные корпусы организуют обязательную термометрию студентов и педагогов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во всех помещениях до и после занятий будет проводиться влажная уборка и обработка поверхностей дезсредствами. Замгубернатора Волгоградской области Зина Мержоева призвала ректоров своевременно реагировать на выявленные случаи коронавируса в вузах, чтобы локализовать очаги и не дать инфекции распространиться.

"В учреждениях завершается проработка вопросов приема иностранных студентов, организации учебных занятий, завершается закупка дезинфицирующих средств, бесконтактных термометров, средств индивидуальной защиты, специального обеззаражающего оборудования. Итоговый доклад они (руководители вузов) представят к 28 августа", - уточнили в пресс-службе.

В Волгоградской области, по последним данным облздрава, выявлено 11 023 случая заражения коронавирусом. За все время эпидемии выздоровели 7 332 человека, 82 пациента скончались.