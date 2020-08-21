График движения поездов на Казанском направлении МЖД изменится в августе - октябре

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Расписание некоторых электричек Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с августа до начала октября в связи с путевыми работами. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе МЖД.

"С 22 августа по 5 октября (кроме 5, 6, 12, 13, 18-20, 24-27 сентября и 3, 4 октября) изменится расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами на участках Раменское - Броницы, Голутвин - Пески и станции "Алпатьево", которые направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок", - сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что у некоторых поездов и экспрессов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте, несколько электричек проследуют по укороченному маршруту, некоторые поезда выведут из графика. Также возможны дополнительные и точечные изменения.