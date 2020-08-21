Посольство России в Эстонии открыло обновленный памятник на воинском захоронении в Тарту

ТАЛЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Российские дипломаты открыли отреставрированный памятник на воинском захоронении на кладбище Паулусе в городе Тарту. Об этом посольство РФ в Эстонии сообщило в пятницу.

"20 августа советник-посланник Сергей Налобин совместно с военным атташе Андреем Бережным, сотрудниками посольства, а также представителями ветеранских и поисковых организаций открыли отреставрированный памятник, установленный на воинском захоронении на кладбище Паулусе в г. Тарту, - говорится в сообщении. - К мемориалу были возложены венки и цветы в память о советских воинах, отдавших свои жизни за освобождение Эстонии от немецко-фашистских захватчиков 76 лет назад".

Согласно сообщению, памятник воздвигнут на месте захоронения 322 красноармейцев, павших в 1944 году в ходе Прибалтийской стратегической наступательной операции. "Среди похороненных здесь бойцов - солдаты и офицеры 46, 86, 98, 157, 282 и 372 стрелковых дивизий Красной Армии, подразделений Северо-Западного, Ленинградского, 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов", - указано в сообщении.

В ходе капитального ремонта мемориала, осуществленного при финансовой поддержке посольства, были восстановлены разрушенные элементы облицовки и обновлены установленные у основания плиты.

"Подвиг воинов Красной Армии, сокрушивших в тяжелейших боях, в том числе на территории Эстонии, фашистского агрессора, остается в памяти благодарных потомков и спустя 75 лет после окончания Великой Отечественной войны", - отметило диппредставительство. Там добавили, что "работа посольства по сохранению исторической памяти о событиях той героической поры будет продолжена".