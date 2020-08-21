В Москве выявляемость рака молочной железы на ранней стадии выросла до 73% за девять лет

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Выявляемость рака молочной железы на ранней стадии выросла до 73% в Москве. Этого удалось достичь благодаря организации онкоскрининга рака молочной железы в столице, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"В столице выявляемость рака молочной железы на ранней стадии выросла с 66% в 2010 году до 73% в 2019. С 30 июля в 66 поликлиниках Москвы стартовала специальная скрининговая программа по ранней диагностике самых распространенных видов онкологии. При малейших подозрениях на злокачественное образование пациенты направляются на уточняющую диагностику и, при необходимости, на последующее высокоспециализированное лечение", - приводятся слова главного онколога департамента здравоохранения Москвы Игоря Хатькова.

Программа включает в себя наиболее информативные исследования. Женщины от 18 до 39 лет смогут пройти УЗИ молочных желез, женщины от 40 лет и старше - маммографию. Также женщинам старше 18 лет предложат сдать мазок на онкоцитологию для выявления заболеваний шейки матки. Мужчинам в возрасте от 45 лет предложат сдать анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА). Женщин и мужчин 40 лет и старше приглашают сдать анализ кала на скрытую кровь.

Жители с московским полисом ОМС могут пройти обследование. Для этого на сайте департамента здравоохранения нужно выбрать поликлинику, к которой есть прикрепление. Далее следует позвонить по указанному номеру телефона и записаться на прием.