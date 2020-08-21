На Тайване отменили "рейсы в никуда"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 августа. /ТАСС/. Тайваньская бюджетная авиакомпания Tigerair сообщила об отмене своих очередных "рейсов в никуда", приуроченных на этот раз к отмечаемому 25 августа романтическому празднику Цисицзе - китайскому Дню влюбленных. Это связано со слабыми продажами туров, которые изначально пользовались большой популярностью.

Ранее тайваньские перевозчики начали предлагать трехчасовые полеты, в ходе которых пассажиры могли совершить беспосадочные воздушные путешествия вокруг острова Тайвань и близлежащих территорий над Тихим океаном с возвращением обратно в точку отправления. Пассажирам предлагалось насладиться видом из иллюминатора и блюдами, приготовленными шеф-поваром из ресторана со звездой "Мишлен", а также совершить покупки в duty free на борту.

Рейсы в "никуда" поначалу пользовались популярностью и предлагались сразу несколькими авиакомпаниями. Однако сейчас интерес к новому туристическому "направлению" стал идти на убыль.

Уже купившим билеты на специальные рейсы будет выдана компенсация в виде ваучера на бесплатные полеты по другим маршрутам после снятия ограничений из-за пандемии COVID-19.