В России за сутки выявили 4 870 случаев заражения коронавирусом

Согласно данным, суточный рост шестой день не превышает 0,5%.

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 870, общее количество инфицированных достигло 946 976. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Московской области (0,2%), Еврейской автономной области (0,2%), Москве (0,3%), Республике Тыва (0,3%), Кабардино-Балкарской Республике (0,3%), Республике Северная Осетия (0,3%), Смоленской области (0,3%), Тамбовской области (0,3%), Тульской области (0,3%), Чеченской Республике (0,3%).

Новые 690 случаев выявлены в Москве, 181 - в Санкт-Петербурге, 151 - в Московской области, 132 - в Ставропольском крае, 128 - в Ростовской области.

В настоящее время в стране продолжают лечение от коронавирусной инфекции 169 457 человек.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 5 817, всего уже выздоровели 761 330 человек.

Согласно данным, доля вылечившихся составляет 80,4% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.

В частности, за сутки были выписаны 1 160 пациентов в Москве, 238 - в Ульяновской области, 168 - в Ханты-Мансийском АО, 166 - в Алтайском крае, 156 - в Ростовской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 90 против 110 днем ранее. Всего умерли 16 189 пациентов, что составляет 1,71% от всех инфицированных.

За сутки было зарегистрировано 12 летальных исходов в Москве, 8 - в Свердловской области, 7 - в Красноярском крае, по 6 - в Санкт-Петербурге и Новосибирской области, еще в 31 регионе число умерших не превышало 4.