Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,96

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России держится на отметке 0,96 третий день подряд. В Москве этот показатель с 14 августа составляет ровно 1, следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в пятницу данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, в последний раз превышал единицу 13 июля.

В пяти из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших этот показатель держится ниже 1. Это Ханты-Мансийский автономный округ (0,87), Свердловская и Иркутская области (0,93), Подмосковье и Красноярский край (0,98).

В Ростовской области, как и в Москве, коэффициент равен единице. В трех регионах он находится выше этой отметки. Это Санкт-Петербург и Нижегородская область, где показатель вырос до 1,03, и Воронежская область, где он, наоборот, незначительно снизился и составляет 1,05.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.