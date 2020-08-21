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Госпитализация Алексея Навального
Обновлено 

Врачи не считают, что Навального отравили

Ядов в его организме не обнаружено, сообщил заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи Анатолий Калиниченко

ОМСК, 21 августа. /ТАСС/. Исследования не выявили следов ядов в организме Алексея Навального, который находится в реанимации в омской больнице. Врачи не считают, что он был отравлен, сообщил в пятницу журналистам заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Анатолий Калиниченко.

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"Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз "отравление" остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление", - сказал Калиниченко.
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Теги
РоссияГоспитализация Алексея Навального
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