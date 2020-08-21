Врачи не считают, что Навального отравили

ОМСК, 21 августа. /ТАСС/. Исследования не выявили следов ядов в организме Алексея Навального, который находится в реанимации в омской больнице. Врачи не считают, что он был отравлен, сообщил в пятницу журналистам заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Анатолий Калиниченко.