Прокуратура предложила лишить родительских прав семейную пару, издевавшуюся над дочерью

СОЧИ, 21 августа. /ТАСС/. Прокуратура Краснодарского края рассматривает вопрос о лишении родительских прав семейной пары, которая опубликовала в интернете видео с издевательствами над дочерью. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"В настоящее время рассматривается вопрос о возможности передачи девочки под опеку ее родственникам - дедушке и бабушке по линии матери", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой сообщили ТАСС, что бабушка и дедушка девочки готовы оформить предварительную опеку.

Поводом для разбирательств послужил ролик, в котором мужчина держит за ногу висящего вниз головой младенца, а затем начинает перебрасывать ребенка из одной руки в другую. Выяснилось, что видео сняли в Ажевском экопарке, где отдыхала семья из трех человек - 35-летний мужчина, его 27-летняя супруга и двухмесячная дочь.