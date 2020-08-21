Роспотребнадзор завершит клинические испытания вакцины от коронавируса в сентябре

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Все добровольцы, получившие вакцину против нового коронавируса, разработанную Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", чувствуют себя хорошо, никаких побочных реакций от препарата у них не отмечается. Завершить клинические исследования планируется в сентябре, сообщили в пятницу в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Все привитые добровольцы чувствуют себя хорошо. В настоящее время первую прививку получили 57 добровольцев и 43 получили плацебо. Шесть добровольцев отмечали появление болезненности в месте укола. Болезненность была незначительной и носила кратковременный характер (1-2 суток). Никаких побочных реакций у добровольцев отмечено не было", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что вакцина "ЭпиВакКорона" вызывает выработку иммунного ответа после двукратного применения с интервалом 14-21 сутки. В настоящее время двукратную вакцинацию получил только один доброволец. "Клинические исследования планируется завершить в сентябре 2020 года", - заключили в Роспотребнадзоре.

Согласно данным, опубликованным на сайте стопкоронавирус.рф, подача полного регистрационного досье данной вакцины планируется в октябре 2020 года с последующим переходом к производству в ноябре 2020 года.