Кандидатуру Михаила Птицына одобрили на должность нового главы Мосгорсуда

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ одобрила кандидатуру председателя Южного окружного военного суда Михаила Птицына на должность председателя Мосгорсуда.

"Рекомендовать Птицына Михаила Юрьевича на должность председателя Московского городского суда", - огласила решение комиссия.

Заседание комиссии проходило в здании судебного департамента в Москве, претендент принимал участие в заседании по видеосвязи.

Решение Высшей квалификационной коллегии судей было принято единогласно.

Рассмотрение кандидатуры

Согласно докладу ВККС, Птицын имеет 27-летний стаж в судебной системе, кандидат юридических наук. Родственники Птицына привлекались к административной ответственности, наложенные штрафы были оплачены. У членов ВККС был только один вопрос в связи с ошибкой при указании дохода супруги Птицына.

Верховный суд и Совет судей поддержали кандидатуру Михаила Птицына. "Кандидатура Птицына поддерживается", - сказал председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

Рассмотрение кандидатуры заняло не более пяти минут, обсуждение членами ВККС за закрытыми дверями итогов заседания продлилось не более этого срока.

Председатель ВККС Николай Тимошин поздравил Михаила Птицына с получением рекомендации. "Мы поздравляем вас с днем рождения и желаем плодотворного труда", - напутствовал Птицына Тимошин. Птицын в ответ поблагодарил членов квалификационной коллегии и пообещал оправдать доверие. "Спасибо, уважаемые члены коллегии, постараюсь оправдать доверие", - сказал он.

Назначение Птицына на должность может произойти в случае прохождения им кадровой комиссии в Администрации президента на основании последующего указа главы государства.