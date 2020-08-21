Пять волонтерских организаций Сахалина получат средства на бездомных животных

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 августа./ТАСС/. Дополнительный грант в размере 2 млн рублей распределят между пятью организациями Сахалина, помогающих бездомным животным, сообщает в пятницу пресс-служба областной думы.

"В результате конкурсного отбора в число получателей грантов вошли все пять организаций. Среди них благотворительный Фонд "Помощь животным. Сахалин", "Центр помощи животным "Доброе сердце", "Приют для животных "Пес и кот", Фонд помощи бездомным животным "Право на жизнь. Корсаков" и благотворительный фонд "Право на жизнь", - пояснили в пресс-службе.

Все грантовые средства волонтерские организации смогут направить на стерилизацию и лечение животных, благоустройство территорий в приютах и новые вольеры.

"Нам удалось добавить зоозащитникам еще 2 млн рублей к тем "грантовым" средствам, которые уже выплачиваются из областного бюджета. То есть, теперь волонтеры смогут на свои благородные цели получить в год 4 млн рублей господдержки", - цитирует пресс-служба слова спикера областного парламента Андрея Хапочкина.