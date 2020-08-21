Кузнецова просит ГП проверять питание детей с пищевыми особенностями в школах и детсадах

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова рекомендовала Генпрокуратуре РФ включить в план ежегодных проверок организацию питания детей с пищевыми особенностями в школах и детских садах. Об этом она заявила в пятницу в ходе круглого стола "Итоги всероссийского мониторинга уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка по вопросу качества питания детей с пищевыми особенностями в образовательных организациях".

"Генпрокуратуре предлагаем включить в план проверок вопрос соблюдения образовательными организациями законодательства в части обеспечения горячим питанием детей с пищевыми особенностями. Органам исполнительной власти в субъектах РФ в сфере образования рекомендовать в план проверок образовательных организаций, проходящих в форме родительского контроля, включить рассмотрение вопроса организации питания детей с пищевыми особенностями", - сказала Кузнецова.

Омбудсмен рассказала, что в аппарате уполномоченного проанализировали данные из 57 субъектов РФ, проверены 43 349 школьных и дошкольных организаций, в которых обучается 13 млн детей. "Из них 170 тыс. - это дети с пищевыми особенностями, 1,3%", - сказала Кузнецова. Она отметила, что только в нескольких регионах есть неплохой опыт организации детей с пищевыми особенностями в детских садах. Это Курская, Брянская, Томская области и Карелия. В школах питание детей с пищевыми особенностями до сих пор не регламентировано, предусмотрено лишь, что такие дети должны питаться по отдельному меню, утвержден набор продуктов, которые могут быть для этого использованы, отметила она. "Таким образом, вопрос организации питания детей в образовательных организациях решается либо в индивидуальном порядке, либо не решается никак", - подытожила Кузнецова.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с первого по четвертый классы. По его словам, в тех регионах, где уже есть техническая готовность, это нужно сделать с 1 сентября 2020 года, а в целом по стране подобная мера должна быть реализована не позднее 1 сентября 2023 года.