Белгородские власти разрешили возобновить работу театров и кинотеатров в регионе

ТАСС, 21 августа. Власти Белгородской области возобновили работу театров и кинотеатров при наполняемости залов не более 50%. Кроме того, с 22 августа разрешается проведение военно-патриотических лагерей для студентов, сообщил в пятницу в соцсетях губернатор региона Евгений Савченко.

"С 22 августа в Белгородской области возобновят работу кинотеатры, театры. Обязательное условие - соблюдение всех санитарных норм и обеспечение 50% от плановой наполняемости залов. Кроме того, разрешается проведение военно-патриотических лагерей для студентов", - написал Савченко.