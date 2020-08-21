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Пандемия COVID-19

Белгородские власти разрешили возобновить работу театров и кинотеатров в регионе

В области также разрешили проведение военно-патриотических лагерей для студентов

ТАСС, 21 августа. Власти Белгородской области возобновили работу театров и кинотеатров при наполняемости залов не более 50%. Кроме того, с 22 августа разрешается проведение военно-патриотических лагерей для студентов, сообщил в пятницу в соцсетях губернатор региона Евгений Савченко.

"С 22 августа в Белгородской области возобновят работу кинотеатры, театры. Обязательное условие - соблюдение всех санитарных норм и обеспечение 50% от плановой наполняемости залов. Кроме того, разрешается проведение военно-патриотических лагерей для студентов", - написал Савченко.

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Первого сентября в регионе учебный год начнется во всех образовательных учреждениях, торжественные линейки при этом пройдут для учащихся первых и одиннадцатых классов. Вузам также рекомендовали 1 сентября ограничиться проведением мероприятий только для первокурсников.

К 21 августа в Белгородской области выявили 6 944 случая заражения коронавирусом. За все время 5 853 человека выздоровели, 56 пациентов умерли.

Теги
РоссияБелгородская областьПандемия COVID-19
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